Путин: Россия была вынуждена задействовать ВС РФ в попытке остановить начатую Киевом войну
Президент отметил, что в происходящем в Донбассе виноват не только киевский режим, но и Запад, однако общественность замалчивает важный факт.
Фото: www.globallookpress.com / Stringer
Российская сторона была вынуждена задействовать свою армию на Украине, чтобы попытаться остановить развязанную Киевом в 2014 году войну. Об этом глава РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос американского политолога Дмитрия Саймса после выступления на пленарном заседании Петербуржского международного экономического форума.
Президент подчеркнул, что конфликт на украинских территориях был начат киевским режимом при поддержке Запад, однако там стараются скрывать правду. По его словам, то, что происходило в Донбассе, было ничем иным как война.
«Это и есть война. И она продолжалась почти девять лет», — прокомментировал глава государства.
Накануне, общаясь с военными корреспондентами, Путин отметил, что Москва была открыта к мирным переговорам, однако украинские власти оказались от дипломатических путей урегулирования. Тогда было принято решение — прекратить восьмилетнюю войну вооруженным способом. По его словам, настоящий агрессор в этом вопросе — Киев.
Россия продолжает СВО по защите Донбасса. Президент РФ сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к нему с просьбой оказать помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские нацисты усилили обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал о том, как российская экономика все выдержала.
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