«Без комка в горле невозможно читать»: Путин процитировал записи украинских националистов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 77 0

Путин процитировал записи бандеровцев, где они называют Москву и евреев врагами Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ANDREY_ERSHTREM; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

Глава государства позвонил перед сном в Москву и попросил подготовить все.

Президент России Владимир Путин процитировал записи бандеровцев 1939-41 годов на Петербургском экономическом форуме.

Особенно он уделил внимание их словам о врагах Украины.

«Тридцать девятый год, Москва и жидовство — самые большие враги Украины. Настаиваю на уничтожении жидов и целесообразности перевезти на Украину немецкие методы работы с еврейством», — процитировал Путин записи одного из бандеровцев.

Он возмутился тому, что для уничтожения украинскими бандеровцами «жидов» были применены все методы.

Также Путин упомянул показания бандеровца после Великой Отечественной войны, где он рассказывал, как они пришли и повели на расстрел еврейскую семью — мужчину-инвалида, его жену и дочерей семи и 11 лет.

«Знаете, без комка в горле читать невозможно», — заключил глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Захарова пристыдила Шольца за лозунг нацистов.

Тема:
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