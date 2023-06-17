«Расколол риторику Запада»: как в США отреагировали на речь Путина на ПМЭФ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 33 0

Американский политолог Беннет: Путин смог расколоть риторику Запада относительно Украины

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

Выступление российского лидера слушали во всем мире.

Самая главная часть Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — это речь президента РФ Владимира Путина. С таким заявлением выступил американский политолог, бывший офицер армии США Скотт Беннет в интервью 5-tv.ru.

Он похвалил российского лидера за развенчивание образа США как защитника демократии во всем мире. По словам Беннета, последние 20 лет Америка начинала колониальные империалистические войны, прикрываясь благими целями.

«Мир достиг точки поворота в сторону мультиполярности. И это мультиполярность равенства, суверенитета, совместного сотрудничества для достижения общего успеха человечества, отдельных наций и экономик. И на самом деле разрушения гегемонии, колониальных империалистических войн. Всего того, что запускали США последние 20 лет, что идет в прямое противоречие с постулатами о США как о защитнике демократии и прав человека», — заявил Беннет.

Политолог отметил, что лидер России смог расколоть риторику Запада, пытающегося убедить всех в том, что Украина — это место, где создается демократия и свобода. Однако вместо этого в стране культивировали националистические идеи и восхваляли убийц.

«И он отдельно сказал о Бандере как о нацистском фанатике, который убил 1,5 миллиона людей на Украине. И как Запад, а в особенности — евреи, могут поддерживать воскрешение нацизма сегодня. Я думаю, это был момент, когда Путин расколол риторику Запада, о том, что «мы создаем демократию и свободу на Украине», — рассказал американский политолог.

Он подчеркнул, что эти слова нашли поддержку среди американского консервативного населения. Он указал, что жители США подвергаются «активной промывке мозгов».

Также Беннет оценил российскую экономику. По его словам, Россия — это одно из лучших мест для инвестиций. При этом страна не ищет конфликтов, а настроена максимально миролюбиво.

«Россия выигрывает сердца и умы людей во многих уголках Земли, например, в Африке, Южной Америке, Центральной Америке. Все эти страны поддерживают российскую геополитику. В то время как Запад уже сам спотыкается на своей новой идеологии, внутренней политике, гомосексуализме, трансгендерности», — отметил экс-военный.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в этом году на ПМЭФ речь Владимира Путина продлилась более часа. Президент затронул множество актуальных тем — рост ВВП, приток инвестиций и другие.

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