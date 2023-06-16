ВВП, поддержка граждан и бизнеса: какие темы затронул Путин в своей самой длинной речи
Путин выступил на ПМЭФ с самой длинной речью за более чем десять лет
Фото: Сысоев Григорий / ТАСС
Обычно выступление президента не занимало более получаса. Сколько оно длилось в этот раз? И какие основные темы российский лидер затронул?
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с рекордно длинной речью.
Обычно выступление длилось около получаса — в 2019, 2016, 2015, 2014 и 2013 годах. Но были речи и короче. Так, в 2018 и 2017 годах выступление заняло около 20 минут. Позднее форум не проводился из-за пандемии коронавируса.
В этом же году мероприятие состоялось и речь российского лидера продлилась около одного часа и 19 минут, в ходе нее было затронуто множество тем от экономики и санкций до образования и социальных мер поддержки россиян.
Так, главными направлениями стали:
- рост ВВП — по итогам года он может составить до 2%;
- безработица оказалась на исторически низком уровне;
- Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями;
- экономика страны придерживается курса открытости — изоляции не произошло, товарооборот вырос в разы;
- пособия по уходу за ребенком рекомендовано сохранять даже при частичной занятости родителя;
- МРОТ должен вырасти вдвое к 2030 году, с января следующего года он будет увеличен уже на 18,5%;
- нормы о праве проводить проверки бизнеса необходимо закрепить только за профильными ведомствами;
- заморозка российских активов — нарушение всех норм законодательства;
- приток инвестиций к 2030 году должен увеличиться в пять раз, до десяти триллионов рублей.
Кроме того, Владимир Путин затронул темы обучения сотрудников, трудоустройства и образования в целом. Российский лидер не смог пройти мимо темы специальной военной операции по защите Донбасса. Так, он напомнил о зверствах украинских нацистов в ходе Великой Отечественной войны, что еще раз доказывает необходимость проведения денацификации Украины.
ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин показал на ПМЭФ репортаж про зверства украинских нацистов в годы ВОВ.
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