Обычно выступление президента не занимало более получаса. Сколько оно длилось в этот раз? И какие основные темы российский лидер затронул?

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с рекордно длинной речью.

Обычно выступление длилось около получаса — в 2019, 2016, 2015, 2014 и 2013 годах. Но были речи и короче. Так, в 2018 и 2017 годах выступление заняло около 20 минут. Позднее форум не проводился из-за пандемии коронавируса.

В этом же году мероприятие состоялось и речь российского лидера продлилась около одного часа и 19 минут, в ходе нее было затронуто множество тем от экономики и санкций до образования и социальных мер поддержки россиян.

Так, главными направлениями стали:

рост ВВП — по итогам года он может составить до 2%;

безработица оказалась на исторически низком уровне;

Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями;

экономика страны придерживается курса открытости — изоляции не произошло, товарооборот вырос в разы;

пособия по уходу за ребенком рекомендовано сохранять даже при частичной занятости родителя;

МРОТ должен вырасти вдвое к 2030 году, с января следующего года он будет увеличен уже на 18,5%;

нормы о праве проводить проверки бизнеса необходимо закрепить только за профильными ведомствами;

заморозка российских активов — нарушение всех норм законодательства;

приток инвестиций к 2030 году должен увеличиться в пять раз, до десяти триллионов рублей.

Кроме того, Владимир Путин затронул темы обучения сотрудников, трудоустройства и образования в целом. Российский лидер не смог пройти мимо темы специальной военной операции по защите Донбасса. Так, он напомнил о зверствах украинских нацистов в ходе Великой Отечественной войны, что еще раз доказывает необходимость проведения денацификации Украины.

ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин показал на ПМЭФ репортаж про зверства украинских нацистов в годы ВОВ.