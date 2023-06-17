Байкальская отшельница о будущем России: «Много веков счастья»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 157 0

Отшельница Любовь Мореходова заявила, что Россия будет существовать много веков

Байкальская отшельница о будущем России: «Много веков счастья»

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Она отметила, что страна преодолеет все трудности и будет жить счастливо.

Знаменитая 82-летняя байкальская отшельница Любовь Мореходова рассказала о будущем России. В эфире федерального канала она заявила, что страна сможет преодолеть все трудности и просуществует еще большое количество времени. Она уверена, что РФ никто не сможет победить.

«Все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. Россия была и будет существовать еще много веков», — рассказала Мореходова.

Также она добавила, что Россия будет жить счастливо.

Любовь Мореходова живет на берегу Байкала, в полном одиночестве. Многие считают ее провидицей и часто приезжают в гости за советом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как друг Ванги раскрыл правду о ее предсказаниях.

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