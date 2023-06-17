Спецоперация завершится за неделю: названа самая слабая точка Украины

Уничтожение дамбы может остановить СВО через неделю.

Киевская ГЭС является самой слабой точкой в Украине. Ее уничтожение может завершить СВО спустя неделю. С таким мнением в беседе с URA.RU один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист Александр Широкорад.

Дело в том, что подрыв дамбы остановит подачу электроэнергии. Кроме того, это закроет возможность для ВСУ перебрасывать технику.

«Потом волна со стороны Киевского водохранилища пройдет как минимум на 10-15 мостов ниже, то есть, попросту говоря, они все будут снесены. ВСУ не смогут перевезти при уничтожении волной мостов ни один танк, ни одну самоходку, ни одну пусковую ракетную установку», — отметил эксперт.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украину не будут приглашать в НАТО во время проведения саммита в Вильнюсе в июле. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.