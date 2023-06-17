Спецоперация завершится за неделю: названа самая слабая точка Украины

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 783 0

Военный публицист Широкорад: Киевская ГЭС — самая слабая точка Украины

Спецоперация завершится за неделю: названа самая слабая точка Украины

Фото: © РИА Новости / А. Горячев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Уничтожение дамбы может остановить СВО через неделю.

Киевская ГЭС является самой слабой точкой в Украине. Ее уничтожение может завершить СВО спустя неделю. С таким мнением в беседе с URA.RU один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист Александр Широкорад.

Дело в том, что подрыв дамбы остановит подачу электроэнергии. Кроме того, это закроет возможность для ВСУ перебрасывать технику.

«Потом волна со стороны Киевского водохранилища пройдет как минимум на 10-15 мостов ниже, то есть, попросту говоря, они все будут снесены. ВСУ не смогут перевезти при уничтожении волной мостов ни один танк, ни одну самоходку, ни одну пусковую ракетную установку», — отметил эксперт.

Сальдо назвал бессмысленными попытки запугать РФ контрнаступлением ВСУ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украину не будут приглашать в НАТО во время проведения саммита в Вильнюсе в июле. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Тема:
Спецоперация
17 июн
Российский истребитель сбил в ДНР украинский военный вертолет Ми-24
17 июн
Контратака ВСУ по трем направлениям полностью провалилась
17 июн
ВС РФ нанесли удар по центру принятия решений ВСУ
17 июн
«У них ничего не получается»: бойцы «Пятнашки» о безуспешных попытках ВСУ
17 июн
Слаженно движемся к победе: лучшее видео из зоны СВО
17 июн
В США не исключили, что ВСУ после разгрома может сменить армия Польши
17 июн
Байкальская отшельница о будущем России: «Много веков счастья»
17 июн
Пушков посоветовал Макрону «повлиять» на Украину, а не на Россию
17 июн
Российские бойцы подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР
16 июн
Не ожидали таких потерь: страны НАТО решили нарастить поставки оружия ВСУ
+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.65
-0.31 91.63
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:55
Задержан подозреваемый в столкновении двух танкеров на реке Лена
16:40
Анна Семенович выступила в госпитале Бурденко в канун Дня медработника
16:21
Российский истребитель сбил в ДНР украинский военный вертолет Ми-24
16:16
«Он понимает законы магии»: какие обряды делает Шаляпин для привлечения богатства
16:12
Это не шутки: почему тепловой удар летом очень опасен
16:06
VК: в России появились новые профессии

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
«Вмешательство было»: могло ли лицо Ольги Бузовой отечь из-за филлеров
«Как монолит»: IVAN поделился воспоминаниями о Кобзоне
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео