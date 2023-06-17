Сальдо назвал бессмысленными попытки запугать РФ контрнаступлением ВСУ

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 40 0

Врио главы Херсонской области отметил, что вместо ВСУ теперь воюет много наемников.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ПМЭФ 2023

Многочисленные публикации в западной прессе касательно украинского контрнаступления не имеют под собой оснований. Таким образом союзники Украины пытаются запугать Россию. С таким заявлением выступил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «Известиям».

«Говорить и делать — это две большие разницы. Поэтому говорить о том контрнаступлении могут, а вот делать не могут, да и нечем, собственно говоря, делать. Я имею в виду человеческие ресурсы. Вооружение дают, снаряды дают, технику дают. Но людей нет, которые будут с боевым духом воевать», — заявил Сальдо.

Он отметил, что Запад накачал Украину своей техникой. Однако у страны заканчиваются человеческие ресурсы. Вместо украинцев в бой идут иностранные наемники, которым все равно где и против кого воевать.

«Все меньше и меньше украинцев воюют, и все больше и больше они все-таки получают доступ к правде, они видят, что происходит, они уже понимают, что их обманывают», — уверен Сальдо.

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о покушении на него 9 июня

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин уверенно и достойно ответил на провокационные вопросы на ПМЭФ. Об этом заявил Владимир Сальдо.

Тема:
ПМЭФ 2023
17 июн
«Расколол риторику Запада»: как в США отреагировали на речь Путина на ПМЭФ
17 июн
Кравцов успокоил выпускников 2024 года насчет ЕГЭ: «Серьезных изменений не будет»
17 июн
Захарова об угрозах Запада участникам ПМЭФ: «Обрабатывали каждую страну»
17 июн
Сальдо: Путин уверенно и достойно ответил на провокационные вопросы на ПМЭФ
17 июн
Врио главы ЛНР Пасечник заявил о новом качественном составе мира
16 июн
Карякин и Раджабов сыграли в шахматы с участниками ПМЭФ
16 июн
Вице-премьер Чернышенко назвал развитие автотуризма в РФ федеральной задачей
16 июн
Минэнерго РФ: поддерживать цену нефти в районе 80 долларов за баррель реально
16 июн
Голикова спрогнозировала снижение уровня безработицы в России
16 июн
Гендиректор ВЦИОМа рассказал об отношении россиян к технологиям будущего
+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
83.65
-0.31 91.63
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:42
Байдена пригласили на лечение в Крым
10:29
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Якутском
10:26
В НАТО раскрыли планы относительно Украины
10:18
Сальдо назвал бессмысленными попытки запугать РФ контрнаступлением ВСУ
10:00
Слаженно движемся к победе: лучшее видео из зоны СВО
9:50
Пять человек пострадали в ДТП с дорожным катком в Новосибирске

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Врио главы ЛНР Пасечник заявил о новом качественном составе мира
Жизнь после рака: иллюзионист Сафронов рассказал о состоянии своего здоровья
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео