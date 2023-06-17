Сечин предрек банкам в США новую волну банкротств

Банковская система США в скором времени потерпит крах при дальнейшем росте процентных ставок. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его мнению, Америку настигнет волна банкротств, учитывая то, что сейчас уже испытывают серьезные проблемы 700-800 региональных банков.

«Эпоха низких процентных ставок, служивших стимулом роста американской экономики и устойчивости работы банковской системы, закончилась», — заявил Сечин.

Также напомнил, что федеральный резерв США сейчас повышает ставки, чтобы купировать проблемы среди банков, но это приводит к росту инфляции и не очень хорошо отражается на настроениях в обществе.

Собственно, налицо полноценный финансовый кризис в Америке, если учесть, что там происходит еще и повышение потолка госдолга.

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