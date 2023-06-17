Во время ПМЭФ подписали более 900 контрактов почти на четыре триллиона рублей

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 18 0

Бизнесмены из недружественных стран приняли активное участие в форуме, но приехали тайно.

Во время ПМЭФ подписали более 900 контрактов почти на четыре триллиона рублей

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Тема:
ПМЭФ 2023

Более 900 соглашений на общую сумму почти в четыре триллиона рублей были подписаны в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке мероприятия Антон Кобяков.

«На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти четыре триллиона рублей: три триллиона 860 миллиардов рублей, включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний», — уточнил Антон Кобяков.

По его словам, российские бизнесмены заключили соглашения с коллегами из Италии и Испании. При этом советник президента отметил, что в счет не пошли контракты, которые являются коммерческой тайной.

«Многие представители так называемых недружественных стран приехали под вывеской не своих компаний. Все стремятся теперь развивать евразийское сотрудничество. Это хороший полноценный тренд», — добавил секретарь оргкомитета ПМЭФ.

В заключение он отметил, что всего в форуме приняли участие 150 компаний из 25 недружественных стран. Примерно половина фирм из недружественных стран остались в России и продолжили работать в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в США отреагировали на речь президента Владимира Путина на ПМЭФ.

Тема:
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