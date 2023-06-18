Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорник ВСУ при первом боевом применении

Беспилотник получил уникальную технологию «подхвата», которая делает его практически незаметным для радиоэлектронной разведки.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань
Дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ в ходе первого боевого применения в зоне спецоперации. Об сообщил ТАСС со ссылкой на разработчиков и опубликовал видео с полетом БПЛА.
Ролик снят от первого лица. На кадрах видно, как беспилотник пикирует с большой высоты в центр перекрестка. По мере его приближения становится видно, что целью дрона-камикадзе оказался опорный пункт ВСУ. Когда беспилотник оказывается совсем близко к цели, камера перестает снимать. По всей видимости, мгновение спустя произошел взрыв.
«Первое боевое применение „Привет-82“ прошло некоторое время назад, целью являлся опорный пункт ВСУ. Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 километров. Использовалась технология „подхват“: старт беспилотника происходил из тыла, а „подхват“ осуществлялся оператором, который совершал поражение. Это первый наш аппарат, который использовался с боевой целью, и первое же применение было успешным», — рассказали в конструкторском бюро «Око».
Разработчики дрона-комикадзе назвали его уникальной особенностью именно технологию «подхвата». Она существенно снижает заметность аппарата. Так, при запуске из тыла беспилотник идет до передовой в режиме радиомолчания. Оператор берет управление на себя уже у самой линии соприкосновения. В итоге радиоэлектронная разведка ВСУ не может обнаружить дрон на основной части его пути, а затем просто не успевает.
Еще одной отличительной чертой дрона разработчики назвали легкость в освоении. Так, применявший «Привет-82» не являлся обученным пилотом FPV-дрона.
«Специалист проходил подготовку только у нас. Причем, его опыт пилотирования дрона на тот момент составлял один день, а общий срок подготовки — пять дней. А команда запуска в принципе ни разу до того не пилотировала наш дрон. Все это говорит о простоте и удобстве применения „Привет-82“», — заявили в конструкторском бюро.
Дрон-камикадзе «Привет-82» может пролететь до 30 километров на скорости до 140 километров в час. Полезная нагрузка аппарата — до 5,5 килограмма. Он создан для использования в контрбатарейной борьбе и штурма укрепрайонов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российская армия применяет FPV-дроны в зоне спецоперации. Они стали одними из самых эффективных снарядов.
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