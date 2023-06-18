Российские военные отразили атаку украинских террористов на запорожском направлении

Армия уничтожила несколько танков и бронемашин врага.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Вооруженные силы Украины ведут наиболее активные боевые действия на запорожском направлении. Однако одержать победу над российской армией не представляется возможным — расстановка сил очевидна. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Отмечается, что противник в составе трех тактических групп при поддержке танков и бронемашин, а также дымовой завесы попытался вклиниться в российскую оборону. Атакуя несколькими волнами, боевики намеревались захватить российские позиции в районах Новопокровки, Новоданиловки и Малой Токмачки.
Но благодаря слаженной работе подразделений группировки войск «Восток», авиации и артиллерии националисты отступил. Кроме того, российским военным удалось поразить четыре колонны резервов ВСУ, девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин.
«За сутки в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин», — сообщил Конашенков.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина не сможет сражаться с армией РФ без поставок западного оружия. Таким мнением поделился врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
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