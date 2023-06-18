Москвичам пообещали по-настоящему летнюю погоду в ближайшие дни

Синоптик Евгений Тишковец дал прогноз погоды на следующую неделю в Москве. В столице будет стоять жара до +29 градусов по Цельсию.

Эксперт сообщил, что днем понедельника погода будет варьироваться от +20 до +25 градусов и существенных осадков москвичи в этот день не увидят. А во вторник столицу пересечет слабовыраженный холодный фронт. Об этом специалист рассказал изданию «Известия».

«С середины недели и до пятницы включительно <…> Днем плюс 19–24 градусов, к концу рабочей недели потеплеет до плюс 24–29 градусов», — отметил синоптик.

В выходные в столице ожидается гроза. При этом, синоптик подчеркнул, что пока что в Москве выпала всего четверть осадков от месячной нормы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про то, как правильно себя вести во время грозы. Прозвучит банально, но во время такой погоды нужно остерегаться молний. Они бывают двух типов: классическая линейная и шаровая. Самая опасная — это та, которая сопровождается громовым раскатом.