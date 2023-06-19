Кириенко: военкоры рискуют и жертвуют, чтобы донести до людей правду

Первый замруководителя администрации президента РФ добавил, что никакое развитие искусственного интеллекта и технологий не заменят неравнодушие и заинтересованность.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
Работа российских военных корреспондентов в зоне спецоперации показала, насколько журналисты рискуют и жертвуют жизнями ради того, чтобы донести до людей правду. Об этом первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на церемонии открытия Всероссийского форума «ШУМ» в Калининграде.
«За правду приходится бороться и рисковать, потому что пример ваших коллег-военкоров в зоне спецоперации показывает — иногда, чтобы донести до людей правду, приходится рисковать, а иногда и жертвовать жизнью», — сказал Кириенко.
Он отметил, что развитие технологий никогда не заменит неравнодушие, заинтересованность людей, любопытства. А для журналиста именно эти качества и очень важны.
«Искусственный интеллект не умеет любить или ненавидеть, он не умеет сострадать и переживать и не умеет мечтать», — подытожил государственный деятель.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как казаки атаки ВСУ под Соледаром отбивали.
- 18 июн
- Украинские боевики выпустили 20 ракет по Озеряновке и Михайловке в ДНР
- 18 июн
- Путин назвал большим преимуществом сплоченность россиян в ходе спецоперации
- 18 июн
- Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию в ходе СВО
- 18 июн
- Российские военные отразили атаку украинских террористов на запорожском направлении
- 18 июн
- Деньги заканчиваются: провалы контрнаступления ВСУ вынудили Запад сократить поддержку
- 18 июн
- Чей вы, министр? Фронмайер раскритиковал Бербок и Хабека за работу на Украину в ущерб Германии
- 18 июн
- Пленный боевик признался, что солдатами ВСУ командуют американцы и поляки
- 18 июн
- Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорник ВСУ при первом боевом применении
- 18 июн
- Авиация РФ нанесла восемь ударов по противнику на купянском направлении
- 18 июн
- Путин рассказал о потерях ВСУ в начале «контрнаступления»
Читайте также
52%
-0.31 91.63
0.66
Нашли ошибку?