Звуки боя не смолкают: как казаки атаки ВСУ под Соледаром отбивали

Попытки атак ВСУ предпринимают и сейчас, но уже где-то к пятнице, стало окончательно понятно, что «великое киевское контрнаступление» сорвано. Но тешить себя иллюзиями рано — боевой потенциал Киев все еще сохраняет.

«Бои интенсивные продолжаются пять дней, например, за вчерашние сутки, позавчерашние сутки, за двое суток предыдущих они были очень интенсивными, и ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений», — сообщил президент РФ Владимир Путин.

Президенту лично докладывают военачальники о том как развиваются боевые действия, а сам верховный главнокомандующий уточняет детали боев у непосредственных участников, например у младшего лейтенанта Юрия Желанова, который несмотря на ранение продолжил командовать своей ротой и отразил наступление противника. Его за это представили к высшей награде, звезде героя.

«Всегда его только по телевизору видел, а тут по телефону так сразу. Я, конечно, удивился, что со мной хочет побеседовать верховный главнокомандующий. А так, с Владимиром Владимировичем беседовали, да, он интересовался, как и что произошло. Пока мы с ним разговаривали, он меня похвалил, очень было приятно», — рассказал младший лейтенант, командир роты Юрий Желанов.

Награды отличившимся бойцам вручают через несколько дней после совершенных подвигов на Запорожском и Южнодонецком направлении, это невероятная оперативность, значит крайне важно чтобы те, кто сейчас в окопах, видели воочию — их мужественные посупки обязательно будут замечены.

Поражает соотношение потерь за первые дни активных боевых действий — у ВСУ минус 3715 человек живой силы и 52 танка. С нашей стороны 71 погибший военнослужащий, 210 раненых, подбито 15 танков. То есть пропорции десять к одному в живой силе и пять к одному в технике. В военной стратегии при наступлении допустимыми считаются потери три к одному. Все что выше говорит о неверной тактике атакующих и об отлично выстроенной обороне. Может потому Киев и не торопится сообщать о начале собственного контрнаступления — лишь фото в личном блоге президента Зеленского с тремя военачальниками и короткая, унылая подпись «важная встреча».

Единственное направление, где ВСУ «официально» наступают — это Артемовское. Собственно там они уже второй месяц пытаются отвоевать северные и южные окраины города, чтобы отбить оставленный населенный пункт. Разве что западную технику тут в бой не бросали еще, а так сражения очень ожесточенные. Репортаж военкора «Известий» Дениса Кулаги.

Такой настрой повышает боевой дух в самый сложный период — ВСУ последние несколько дней оказывают серьезное давление на наши фланги на Соледарском направлении

«Вот сейчас слышно, что работают артиллеристские орудия ВСУ по этой местности. Но, как всегда, — и это хорошо — не достают», — сообщает военкор.

Небо в эту минуту контролируют вражеские беспилотники, в атаку за воздушными целями выходит зенитно-ракетный комплекс «Стрела».

Ответ от наших реактивщиков не заставляет себя ждать! Тут же расчеты сворачиваются, на интервью строго не больше минуты

«После залпа опять корректировка и перемещение. И опять же с одной огневой позиции мы не работаем», — говорит военный.

На Соледарском направлении выстраивает мощный огневой заслон по всей линии фронта. Там, где только появляются ВСУ, там, где есть хоть намек на какое-то контрнаступление, тут же подключаются наши гаубицы. Крупный калибр легко пробивает укрытие украинских артиллеристских расчетов

«Расчеты в укрытие! Расчеты в укрытие!» — раздается команда.

И наша огневая поляна мгновенно пустеет.

Противник изобретает все новые изощренные способы протиснуться в сторону Соледара.

«Их арта работает постоянно. У них система отлажена очень хорошо. И это чувствуется», — рассказывает боец под звуки прилетов.

Именно четкое понимание действий ВСУ позволяет казачьему батальону беречь личный состав.

Звуки боя не смолкают и в самом Соледаре. Под постоянным ударом вот такие предприятия, типа солевых шахт. Здесь же мы можем обнаружить разбитые машины ВСУ. Пока пехота в укрытии, по тяжелой технике ВСУ наносят удары операторы дронов-камикадзе.

«Большие потери они несут, очень большие потери. Возможно, это их не заботит. У них очень большие потери и в бронетехнике. Они работают по системе клин. То есть, вклиниваются, если видят, что слабая оборона — они идут дальше, не смотря на потери и потери в бронетехнике», — рассказывает военный.

На этом попытки наката со стороны ВСУ на Соледарском направлении окончены. Казаки, выдержавшие бой, празднуют локальный успех в привычной для себя манере.