«Верьте людям»: Ольгу Бузову легко обмануть

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 30 0

Ольгу Бузову очень легко обмануть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Несмотря на все разочарования, певица и телеведущая продолжает верить людям.

Ольгу Бузову очень легко обмануть. В этом певица и телеведущая эксклюзивно призналась на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ» в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

«Я сама всегда ведусь. Я во все верю, меня очень легко обмануть», — поделилась Бузова.

Тем не менее певица и телеведущая не держит зла на своих злопыхателей. Она с легкостью отпускает свои разочарования и обиды. И несмотря на горький опыт, продолжает впускать в свою жизнь новых людей и верить им.

«Пускай это останется на совести тех людей, кто обманывает», — отметила Бузова.

По признанию певицы и телеведущей, сама она честна со своей аудиторией и не пытается увильнуть. Бузова даже готова делиться подробностями своего внешнего вида — певица набрала пару лишних килограммов.

«Если я поправилась, я всегда говорю: „Блин, девчонки, я поправилась“. У меня сложный график, у меня перелеты, каждый день отеки. Сейчас худею», — рассказала телеведущая.

Личная жизнь певицы полна горечью и разочарованиями. На популярном реалити-шоу «Дом-2» Бузова познакомилась с Романом Третьяковым, с которым была вместе около трех лет. Однако их отношения так и не закончились свадьбой. Молодой человек ушел от девушки, покинув проект, а Ольга осталась на реалити-шоу и вскоре стала ведущей «Дома-2». Отношения, которые были официально закреплены, с футболистом Дмитрием Тарасовым также не увенчались успехом. Спортсмен ушел от телеведущей к модели Анастасии Костенко. После тяжелого развода Бузова обвиняла своего экс-супруга в многочисленных изменах. Позже у телеведущей случился яркий роман с блогером и певцом Давидом Манукяном, но и тут сердце телеведущей было разбито. Бузова рассталась с возлюбленным, обвинив его в рукоприкладстве и изменах. Сам Давид предпочел не комментировать разрыв с певицей.

Ранее 5-tv.ru писал, что лишний вес Бузовой сделал ее лицо отечным из-за филлеров.

Тема:
Ольга Бузова
22 июн
«Я не думаю, я просто делаю»: почему Ольге Бузовой легко живется
19 июн
Журналистка Лаура Джугелия в свой день рождения третий раз стала мамой
17 июн
«Вмешательство было»: могло ли лицо Ольги Бузовой отечь из-за филлеров
16 июн
Бузова в образе императрицы, Крайнова — Клеопатры: вызов на премии «Золотой хит»
16 июн
«Хорошо забытое старое»: Бузова посетила премию в средневековом образе
16 июн
«Я ем сосиску в тесте на заправках»: Бузова заявила, что у нее нет никакой диеты
15 июн
Тряслись коленки: Бузова тяжело переживала развод с Тарасовым
10 июн
«В каждой комнате — разные»: Бузова намекнула на роман и показала, с кем спит
10 июн
Опасно для женщины: почему Ольга Бузова рискует остаться без детей
7 июн
Сильно набрала: Бузова прокомментировала слухи о беременности
+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
83.61
-0.64 91.94
-0.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

18:27
Вячеслав Макаров замечен на съемках фильма
18:26
«Хорошая девочка»: эксперт по этикету оценила поведение Елены Зеленской в Израиле
18:14
«Ситуация крайне хрупкая»: в ООН оценили угрозу безопасности Запорожской АЭС
18:00
Больше кайфа и удовольствия — прогноз Таро на неделю с 26 июня по 2 июля
17:54
Экс-худрук «Современника» Рыжаков выписался из больницы
17:48
По разные стороны баррикад: Утяшева и Воля сразятся за десять миллионов рублей

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Смерть «Титана»: как произошла трагедия на пути к обломкам «Титаника»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео