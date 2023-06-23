«Верьте людям»: Ольгу Бузову легко обмануть
Ольгу Бузову очень легко обмануть
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Несмотря на все разочарования, певица и телеведущая продолжает верить людям.
Ольгу Бузову очень легко обмануть. В этом певица и телеведущая эксклюзивно призналась на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ» в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.
«Я сама всегда ведусь. Я во все верю, меня очень легко обмануть», — поделилась Бузова.
Тем не менее певица и телеведущая не держит зла на своих злопыхателей. Она с легкостью отпускает свои разочарования и обиды. И несмотря на горький опыт, продолжает впускать в свою жизнь новых людей и верить им.
«Пускай это останется на совести тех людей, кто обманывает», — отметила Бузова.
По признанию певицы и телеведущей, сама она честна со своей аудиторией и не пытается увильнуть. Бузова даже готова делиться подробностями своего внешнего вида — певица набрала пару лишних килограммов.
«Если я поправилась, я всегда говорю: „Блин, девчонки, я поправилась“. У меня сложный график, у меня перелеты, каждый день отеки. Сейчас худею», — рассказала телеведущая.
Личная жизнь певицы полна горечью и разочарованиями. На популярном реалити-шоу «Дом-2» Бузова познакомилась с Романом Третьяковым, с которым была вместе около трех лет. Однако их отношения так и не закончились свадьбой. Молодой человек ушел от девушки, покинув проект, а Ольга осталась на реалити-шоу и вскоре стала ведущей «Дома-2». Отношения, которые были официально закреплены, с футболистом Дмитрием Тарасовым также не увенчались успехом. Спортсмен ушел от телеведущей к модели Анастасии Костенко. После тяжелого развода Бузова обвиняла своего экс-супруга в многочисленных изменах. Позже у телеведущей случился яркий роман с блогером и певцом Давидом Манукяном, но и тут сердце телеведущей было разбито. Бузова рассталась с возлюбленным, обвинив его в рукоприкладстве и изменах. Сам Давид предпочел не комментировать разрыв с певицей.
Ранее 5-tv.ru писал, что лишний вес Бузовой сделал ее лицо отечным из-за филлеров.
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