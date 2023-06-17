«Вмешательство было»: могло ли лицо Ольги Бузовой отечь из-за филлеров
Косметолог Баллирано заявила, что лишний вес Бузовой сделал ее лицо отечным из-за филлеров
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; Екатерина Чеснокова; личный архив Татьяны Баллирано; 5-tv.ru
Певицу упрекают в излишней любви к пластике, которая сделала ее неестественной. Могла ли она действительно «наполнить» лицо филлерами?
Лицо певицы Ольги Бузовой выглядит отекшим из-за филлеров, которые подверглись воздействию лишнего веса. В беседе с 5-tv.ru косметолог Татьяна Баллирано объяснила, почему физиономия знаменитости стала выглядеть так массивно.
«По моему мнению, оперативное вмешательство у нее было. Нос, возможно, блефаропластика и коррекция филлерами — в губах, скулах», — рассказала эксперт.
По ее словам, звезда набрала пару лишних килограммов, поэтому форма ее лица изменилась. Дело в том, что филлеры имеют свойство притягивать влагу — именно из-за этой гидрофильности лицо Бузовой стало отечным.
«Возможно, она не переколола себя филлерами, как многие пишут. Отечное лицо может быть из-за большого лишнего веса, который в зависимости от генетической предрасположенности может давать объем на лице», — отметила Баллирано.
Некоторые СМИ в последнее время жестко критикуют Бузову за «излишнюю косметологию и пластику». Под фотографиями певицы в соцсетях многие пользователи называют ее «пчеловодом» из-за отеков.
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