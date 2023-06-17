«Вмешательство было»: могло ли лицо Ольги Бузовой отечь из-за филлеров

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 53 0

Косметолог Баллирано заявила, что лишний вес Бузовой сделал ее лицо отечным из-за филлеров

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; Екатерина Чеснокова; личный архив Татьяны Баллирано; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Певицу упрекают в излишней любви к пластике, которая сделала ее неестественной. Могла ли она действительно «наполнить» лицо филлерами?

Лицо певицы Ольги Бузовой выглядит отекшим из-за филлеров, которые подверглись воздействию лишнего веса. В беседе с 5-tv.ru косметолог Татьяна Баллирано объяснила, почему физиономия знаменитости стала выглядеть так массивно.

«По моему мнению, оперативное вмешательство у нее было. Нос, возможно, блефаропластика и коррекция филлерами — в губах, скулах», — рассказала эксперт.

По ее словам, звезда набрала пару лишних килограммов, поэтому форма ее лица изменилась. Дело в том, что филлеры имеют свойство притягивать влагу — именно из-за этой гидрофильности лицо Бузовой стало отечным.

«Возможно, она не переколола себя филлерами, как многие пишут. Отечное лицо может быть из-за большого лишнего веса, который в зависимости от генетической предрасположенности может давать объем на лице», — отметила Баллирано.

Некоторые СМИ в последнее время жестко критикуют Бузову за «излишнюю косметологию и пластику». Под фотографиями певицы в соцсетях многие пользователи называют ее «пчеловодом» из-за отеков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Бузова рискует остаться без детей.

Тема:
Ольга Бузова
16 июн
Бузова в образе императрицы, Крайнова — Клеопатры: вызов на премии «Золотой хит»
16 июн
«Хорошо забытое старое»: Бузова посетила премию в средневековом образе
16 июн
«Я ем сосиску в тесте на заправках»: Бузова заявила, что у нее нет никакой диеты
15 июн
Тряслись коленки: Бузова тяжело переживала развод с Тарасовым
10 июн
«В каждой комнате — разные»: Бузова намекнула на роман и показала, с кем спит
10 июн
Опасно для женщины: почему Ольга Бузова рискует остаться без детей
7 июн
Сильно набрала: Бузова прокомментировала слухи о беременности
7 июн
Нацелены на провокацию: стилист Ольги Бузовой об аутфитах певицы
7 июн
Инъекции или смена имиджа: раскрыт секрет преображения российских звезд
6 июн
«Пробежка слонопотама»: Бузову высмеяли за «спринт» на неделе Легкой атлетики
+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.65
-0.31 91.63
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:20
Все так серьезно? На руке влюбленной Кайли Дженнер появилось помолвочное кольцо
12:13
Землетрясение во Франции разрушило несколько зданий
12:00
«Настоящих мужиков не хватает!»: Довлатова сыграла пять женщин в одном спектакле
11:50
Самой пафосной вечеринкой ПМЭФ — 2023 стал концерт «Иванушек»
11:35
Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО
11:30
Мужа актрисы Екатерины Бабушкиной доставили в суд

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Сальдо: Путин уверенно и достойно ответил на провокационные вопросы на ПМЭФ
Жизнь после рака: иллюзионист Сафронов рассказал о состоянии своего здоровья
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео