Командир «Ахмата» Алаудинов рассказал о ликвидации наемников из США

Батальон смог значительно продвинуться в Марьинке.

Боевики ВСУ смогли серьезно окопаться в районе Марьинки до прихода батальона «Ахмат». Об этом рассказал командир подразделения Апти Алаудинов.

«Действительно, тут ситуация специфическая. За этот период противник очень хорошо окопался, очень много подземных ходов разных. Оборудовался противник очень серьезно. Ожесточенное сопротивление оказывает противник», — рассказал Алаудинов корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

При этом батальон «Ахмат» смог хорошо продвинуться, как только прибыл на этот участок, после чего бойцы смогли лучше изучить противника и местность.

Алаудинов заверил, что его подразделение каждый день уничтожает множество противников. Но при этом в Марьинке присутствует много наемников.

«Это подразделение ССО, фиксируем американских снайперов группу одну, пару мы уничтожили. „Иностранный легион“ на нашем участке есть», — сказал командир «Ахмата».

Он отметил, что его отряд продвигается аккуратно, чтобы сохранить бойцов и при этом освободить Марьинку. Военнослужащие стараются ликвидировать как можно больше иностранных наемников, которых посылают ВСУ.

«Наша задача, по сути, заключается в том, чтобы туда противник втягивал большое количество спецов, чтобы мы их уничтожали планомерно», — сообщил военный.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 23 солдата ВС РФ героически отбили атаку боевиков, которых было больше 100. Об этом рассказал корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову командир танковой роты 40-й бригады морской пехоты РФ Руслан Курбанов.