Бойцы ОФТБ «Каскад» показали уничтоженную технику ВСУ у Времевского выступа
Фото, видео: 5-tv.ru
Украинские террористы продолжают нести огромные потери в живой силе и технике.
Бойцы одного из самых боеспособных донецких подразделений ОБТФ «Каскад» показали уничтоженную технику киевского режима в окрестностях села Новодонецкое. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
На видео — подбитые танки и другие боевые машины террористов.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России отразила новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области.
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