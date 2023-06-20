Дети бойцов СВО без очереди получат места в школах и детсадах

Дума приняла закон о внеочередном предоставлении мест в школах и детсадах для детей погибших бойцов СВО
Фото: www.globallookpress.com / Rustam Minnikhanov
Новый закон коснется и усыновленных ребят.
Дума приняла закон о внеочередном предоставлении мест в школах и детсадах для детей погибших бойцов СВО, в том числе сотрудников Росгвардии.
Согласно новым данным, места в государственных и муниципальных учреждениях будут предоставлять и усыновленным детям либо находящимся под опекой. Также детям граждан, состоящих в добровольческих формированиях.
До этого стало известно, что срочная служба в армии будет занесена в список индивидуальных достижений поступающих в вузы и колледжи. Более того, военная служба по призыву, служба на контрактной основе, а также военная служба в период мобилизации в рядах Вооруженных сил РФ, а также в зоне СВО могут принести поступающим дополнительные баллы.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Госдума приняла закон о льготах для бойцов СВО при поступлении в вузы.
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