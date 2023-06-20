ВСУ во время наступления столкнулись с жестким отпором ВС РФ

Военнослужащие подготовили отличные окопы, считают в НАТО.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при контрнаступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной армии РФ. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во Фленсбурге в Германии в прямом эфире.

По его словам, россияне смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями и окопами.

«Мы знаем, что украинцы сталкиваются на местности с сильным российским сопротивлением», — сказал Столтенберг.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что контрнаступление ВСУ может завершиться уже через три недели, так как украинские боевики «убиваются» об оборону РФ и несут слишком большие потери.

Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе и начал анонсированное контрнаступление 4 июня. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника, предпринимаемые на разных направлениях.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда может завершиться контрнаступление ВСУ.