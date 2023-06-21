Бастрыкин: украинские боевики обстреливают Донбасс из всех видов РСЗО
Противник пользуется как советскими, так и западными артиллерийскими установками.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
После проведения экспертизы над изъятыми осколками снарядов, специалисты обнаружили, что ВСУ обстреливают различные населенные пункты. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Результаты показывают, что в нарушение норм международного права вооруженные формирования Украины ведут огонь по населенным пунктам из различных реактивных систем залпового огня, артиллерии крупных калибров, а также минометов», — отметил руководитель ведомства.
Благодаря результатам экспертизы, стало известно, что украинские националисты ведут бой как советскими, так и западными артиллерийскими установками.
Бастрыкин также добавил, что военные следователи продолжают выезжать на места происшествий, особенно, связанных с обстрелом объектов инфраструктуры — школ, детских садов и больниц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о задержании российских учителей под Харьковом.
- 21 июн
- «С разных сторон»: ВС РФ освободили укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении
- 21 июн
- «Печаль и горе»: дрон ВСУ влетел в жилую квартиру в Донецке
- 21 июн
- Огонь, батарея: националистам под Угледаром противостоят российские артиллеристы
- 21 июн
- «Эффективная тактика»: как Россия применяет огневое прочесывание в зоне СВО
- 21 июн
- Стальные монстры: лучшее видео из зоны СВО за день
- 21 июн
- Армия России ударила «Солнцепеками» по ВСУ около Авдеевки
- 21 июн
- Ударный вертолет Ка-52 сумел вернуться на базу без хвоста
- 21 июн
- Сменила гнев на милость: Франция поменяла позицию о членстве Украины в НАТО
- 21 июн
- «Серая зона»: появилось видео боевой работы российских бойцов в тылу частей ВСУ
- 21 июн
- На Украине признали сложности при контрнаступлении
Читайте также
55%
0.24 92.07
0.27
Нашли ошибку?