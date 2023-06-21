Бастрыкин: украинские боевики обстреливают Донбасс из всех видов РСЗО

После проведения экспертизы над изъятыми осколками снарядов, специалисты обнаружили, что ВСУ обстреливают различные населенные пункты. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Результаты показывают, что в нарушение норм международного права вооруженные формирования Украины ведут огонь по населенным пунктам из различных реактивных систем залпового огня, артиллерии крупных калибров, а также минометов», — отметил руководитель ведомства.

Благодаря результатам экспертизы, стало известно, что украинские националисты ведут бой как советскими, так и западными артиллерийскими установками.

Бастрыкин также добавил, что военные следователи продолжают выезжать на места происшествий, особенно, связанных с обстрелом объектов инфраструктуры — школ, детских садов и больниц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о задержании российских учителей под Харьковом.