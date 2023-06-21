Появились первые кадры с места падения БПЛА в Новой Москве
Беспилотник упал в районе деревни Лукино в Новой Москве
Фото, видео: 5-tv.ru
Пострадавших нет, но обнаружены осколки устройства.
Появились первые кадры с места падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Новой Москве в деревне Лукино.
Сейчас место происшествия оцеплено, работают экстренные службы. По информации источника 5-tv.ru, перед падением БПЛА раздался взрыв.
Также сегодня рано утром, около 5:30 и 5:50 по московскому времени, БПЛА упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в поселке Калининец. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже заявил, что пострадавших нет, но были обнаружены осколки устройства. Также он попросил всех жителей Подмосковья сохранять спокойствие.
В последнее время украинские террористы все чаще совершают атаки на регионы России. Власти неоднократно отмечали, что это только доказывает террористическую и националистическую сущность киевского режима. Президент страны Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели спецоперации обязательно должны быть достигнуты ради безопасности граждан.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как губернатор Подмосковья прокомментировал падение беспилотников.
- 21 июн
- В Минобороны РФ прокомментировали падения беспилотников в Подмосковье
- 2 июн
- Российские дроны «Привет-82» готовят к первому применению в зоне СВО
- 1 июн
- «Вернулись к привычной жизни»: все дома отремонтированы после атак БПЛА в Москве
- 31 мая
- США выступили против ударов Украины по России: «Не поощряем»
- 31 мая
- Разработаны по заказу ГУР: какими беспилотниками Украина атаковала Москву
- 31 мая
- Лавров: у российских военных есть ответы на все вопросы после атаки дронов в Москве
- 31 мая
- «Подлейшая позиция»: Захарова о реакции Запада на атаку БПЛА на Москву
- 31 мая
- «Никакого осуждения»: в Кремле прокомментировали реакцию США на атаку дронов в Москве
- 31 мая
- Осуждение и поощрение: как на Западе отреагировали на атаку БПЛА на Москву
- 31 мая
- Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США игнорируют атаки беспилотников на Москву
Читайте также
55%
0.24 92.07
0.27
Нашли ошибку?