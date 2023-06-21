Песков раскрыл подробности диалога РФ и Бразилии по Украине

Песков: в диалоге России и Бразилии по Украине пока нет конкретных наработок
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
По данным СМИ, бразильский лидер направил своего посланника в Москву и Киев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия совместно с Бразилией ведет диалог с целью поиска путей урегулирования конфликта на Украине, однако на данном этапе конкретных результатов добиться еще не удалось. Об этом официальный представитель Кремля сообщил во время общения с журналистами.
«Действительно, поддерживается диалог с бразильской стороной», — прокомментировал он.
Песков добавил, что пока сторонам не удалось прийти к конкретным наработкам. Кроме того, огорчение вызывает тот факт, что не представляется возможным реализовать замыслы бразильской стороны.
Ранее в СМИ появились сообщения, что глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к поиску мирных путей выхода из украинского кризиса, а также направил посланника в Киев и Москву.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы противостоять НАТО, если Альянс захочет вступить в открытую конфронтацию.
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