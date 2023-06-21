О чем Путин говорил с выпускниками военных вузов. Главное
Какие напутствия дал молодым офицерам президент?
Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru
С теми, кому скоро предстоит отправиться в зону спецоперации, 21 июня встретился верховный главнокомандующий. В Кремль пригласили лучших выпускников вузов разных военных и силовых ведомств, в том числе Минобороны. Какие напутствия дал молодым офицерам президент — расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.
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