На страже спокойствия: как работает артиллерия ВС РФ в зоне СВО

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Корреспондент «Известий» Полторанин показал работу артиллерии в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Как только разведка обнаруживает активность врага, на него тут же обрушивают прицельные залпы.

В зоне спецоперации российские военные надежно охраняют занятые рубежи. На страже спокойствия — подразделения артиллерии.

Как только разведка обнаруживает активность врага, на него тут же обрушивают прицельные залпы. С расчетом, который прибыл на передовую из Петербурга и Ленобласти, встретился корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

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