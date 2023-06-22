На страже спокойствия: как работает артиллерия ВС РФ в зоне СВО
Корреспондент «Известий» Полторанин показал работу артиллерии в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Как только разведка обнаруживает активность врага, на него тут же обрушивают прицельные залпы.
В зоне спецоперации российские военные надежно охраняют занятые рубежи. На страже спокойствия — подразделения артиллерии.
Как только разведка обнаруживает активность врага, на него тут же обрушивают прицельные залпы. С расчетом, который прибыл на передовую из Петербурга и Ленобласти, встретился корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
- 22 июн
- Песков заявил об экстраординарном давлении на Киев на фоне контрнаступления
- 22 июн
- Шойгу: армия России готовится к дальнейшим наступательным действиям ВСУ
- 22 июн
- Патрушев: ВСУ потеряли более 13 тысяч человек в ходе попыток наступления
- 22 июн
- Шойгу: боевики ВСУ в течение 16 дней пытались вести контрнаступление
- 22 июн
- Путин предложил обсудить с членами Совбеза ситуацию в зоне спецоперации
- 22 июн
- Грамотно и быстро: прапорщик ВС РФ спас от обстрела колонну с боеприпасами
- 22 июн
- Бойцы «Ахмата» приступили к охране границы РФ в Белгородской области
- 22 июн
- В ГУР Украины признали, что штаб-квартира ведомства в Киеве подверглась атаке
- 21 июн
- Атаки отбиты: армия России отразила попытки прорыва ВСУ на купянском направлении
- 21 июн
- Мужчинам призывного возраста на Украине начали отказывать в госпитализации
Читайте также
+23° 763 мм рт. ст.
36%
36%
84.25
0.02 92.00
-0.07
0.02 92.00
-0.07
Нашли ошибку?