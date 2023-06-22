Эффект неожиданности: российский солдат сбил дрон мешком с продуктами

Глава Забайкальского края Осипов: участник СВО сбил дрон ВСУ мешком с продуктами
Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov
Он отдежурил ночную смену, но все равно встал на защиту Отечества.
Российский боец с позывным «Тунгус» из батальона «Енисей» не дал даже шанса беспилотнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Забайкалец сбил его мешком с продуктами. Об этом сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале.
По его словам, военнослужащий отдежурил ночную смену и, получив два мешка с продуктами, вернулся на свою позицию. Вдруг он заметил, как в небе кружился вражеский дрон-камикадзе.
«Тунгус спрятался в траве так, что управляющий дроном человек его потерял. После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами. Казаки деактивировали прикрепленную к дрону гранату от РПГ и подорвали заряд», — написал Осипов.
Также он добавил, что беспилотник российские военные забрали в качестве трофея, а самого «Тунгуса» представили к медали «За отвагу».
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские бойцы отразили атаки ВСУ на трех направлениях.
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