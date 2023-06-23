Песков о западном оружии у границ Израиля: «Угроза мировой безопасности»

Сейчас боеприпасы продаются абсолютно разными преступными группировками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что угроза появления оружия Запада, поставляемого Украине на границах Израиля — вполне реальная. Об этом он рассказал журналистам на очередном брифинге.

«Угроза весьма актуальная. Мы раньше говорили о такой опасности — что поставляемое западом вооружение на Украину уже продается разными преступным группировками. Чем больше оружие поставляют на Украину — где не могут ни учет нормально обеспечить, ни сохранность — все это представляет угрозу мировой безопасности», — заявил Песков.

До этого премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставляет Украине, уже заметили у границ Израиля. По его словам, именно поэтому Израиль не участвует в военной помощи Киеву. Есть справедливые опасения, что в итоге оружие попадет в чужие в руки — а именно, окажется у врагов Израиля на Ближнем Востоке.

В частности, по его словам, у границ Израиля было замечено поставляемые Украине противотанковые комплексы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Нетаньяху заявил, что поставляемое Украине оружие нашли у границ Израиля.