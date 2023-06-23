Всеобщая мобилизация началась в Черниговской области Украины

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Украинские СМИ: всеобщая мобилизация началась в Черниговской области вслед за Киевом

Всеобщая мобилизация началась в Черниговской области Украины

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Всем, кто уклоняется от призыва, грозит административное и уголовное наказание.

Мобилизация на Украине настигла Черниговскую область — всем военнообязанным предписано явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Всем гражданам в возрасте от 18 до 59 лет, которые состоят на воинском учете, необходимо явиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных и пригодности к службе», — говорится в сообщении.

По информации издания, всем, кто уклоняется от призыва, грозит административное и уголовное наказание.

Военное положение на Украине было введено в первый день спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. 25 числа глава государства Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы страны.

В Ивано-Франковской области всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов была объявлена властями на прошлой неделе. Уклонение от призыва грозит административной и уголовной ответственностью. Не раз становилось известно о жестких методах комиссариатов и фактах нарушений в военкоматах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как всеобщая мобилизация началась в Киеве вслед за Ивано-Франковском.

Тема:
Спецоперация
23 июн
«Бывает страшно»: девушка-гранатометчик рассказала про работу в зоне СВО
23 июн
Минюст внес в список иноагентов семь человек и две организации
23 июн
Четверть бомбоубежищ Украины оказались непригодными
23 июн
Зеленский назвал главную причину, по которой на Украине невозможны выборы
23 июн
«Не может быть и речи»: Шольц сделал отрезвляющее заявление по Украине
23 июн
ВС РФ нанесли групповой удар по местам хранения вооружения ВСУ
23 июн
ВСУ обстреляли ракетами Stоrm Shаdоw Геническ в Херсонской области
23 июн
«Абсолютно необходимо»: Моди предложил способ решения конфликта на Украине
23 июн
В Минобороны сообщили о поражении 93 позиций ВСУ в 102 районах в зоне СВО
23 июн
Задание выполнено: снайперы ВС РФ под огнем артиллерии атаковали ВСУ
+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

22:58
Всеобщая мобилизация началась в Черниговской области Украины
22:49
«Бывает страшно»: девушка-гранатометчик рассказала про работу в зоне СВО
22:37
Минюст внес в список иноагентов семь человек и две организации
22:22
«Единое целое»: певица Слава призналась в любви своему бывшему возлюбленному
22:05
Решетников проверил ход реализации мер поддержки в Донецке и Мариуполе
21:58
Минобороны РФ опровергло информацию об ударе по «лагерям „Вагнера“»

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Сияй вместе с ними: кто из звезд выступит на празднике «Алые паруса — 2023»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео