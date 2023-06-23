Всеобщая мобилизация началась в Черниговской области Украины
Украинские СМИ: всеобщая мобилизация началась в Черниговской области вслед за Киевом
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Всем, кто уклоняется от призыва, грозит административное и уголовное наказание.
Мобилизация на Украине настигла Черниговскую область — всем военнообязанным предписано явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК). Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Всем гражданам в возрасте от 18 до 59 лет, которые состоят на воинском учете, необходимо явиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных и пригодности к службе», — говорится в сообщении.
По информации издания, всем, кто уклоняется от призыва, грозит административное и уголовное наказание.
Военное положение на Украине было введено в первый день спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. 25 числа глава государства Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы страны.
В Ивано-Франковской области всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов была объявлена властями на прошлой неделе. Уклонение от призыва грозит административной и уголовной ответственностью. Не раз становилось известно о жестких методах комиссариатов и фактах нарушений в военкоматах.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как всеобщая мобилизация началась в Киеве вслед за Ивано-Франковском.
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