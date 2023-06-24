В Ростове-на-Дону и Воронежской области отменили все массовые мероприятия

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Игорь Рязов
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Напряженность в российских регионах связана с действиями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В его отношении возбуждено уголовное дело за призывы к вооруженному мятежу.

В Ростове-на-Дону и Воронежской области отменили все массовые мероприятия

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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В столице Ростовской области и Воронежской области отменили массовые мероприятия. Об этом сообщили губернаторы регионов — Василий Голубев и Александр Гусев соответственно.

«Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону», — написал Александр Гусев.

По имеющейся на данный момент информации, других населенных пунктов Ростовской области это распоряжение до сих пор не затронуло.

«Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — написал через час в своем Telegram-канале Александр Гусев.

Губернатор Воронежской области призвал жителей и гостей региона сохранять спокойствие и заверил, что будет информировать об обстановке.

Утром 24 июня об усилении мер безопасности сообщили власти Москвы и Московской области. Напряженность связана с ситуацией вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. За призывы к вооруженному мятежу в его отношении возбудили уголовное дело. Перед этим он обвинил Минобороны РФ в нападении на лагерь его подразделения. В ведомстве это заявление опровергли и назвали провокацией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки. В ближайшее время глава государства обратиться к нации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у офиса ЧВК «Вагнер» в Петербурге заметили силовиков.

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