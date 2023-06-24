Минпросвещения усилило меры безопасности в детских лагерях на юге России

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 18 0

В ведомстве заявили, что ситуация находится на контроле.

Минпросвещения усилило меры безопасности в детских лагерях на юге России

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Обращение президента РФ Владимира Путина Режим КТО в Москве и Подмосковье

Минпросвещения РФ усилило меры безопасности в детских лагерях, расположенных в южных регионах России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах, расположенных на юге. Ситуация также находится на контроле», — говорится в сообщении ведомства.

Там же сказано, что выпускные для школьников проходят в штатном режиме в большинстве регионов России. Речь идет о субъектах РФ, в которых не введены меры антитеррористического характера и не отменены массовые мероприятия.

Повышенные меры безопасности вводятся на фоне попытки военного мятежа, которую 23 июня предпринял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Свои действия он мотивировал тем, что Минобороны РФ якобы ударило по тыловым лагерям его бойцов. В оборонном ведомстве заявления Пригожина назвали ложью и провокацией. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой и «ударом в спину», которые стали следствием непомерных амбиций и личных интересов. Глава государства подчеркнул, что реакция на мятеж будет жесткой, а все виновные обязательно понесут ответственность в соответствии с законом.

Российские губернаторы, члены Госдумы и Совета Федерации, сотрудники различных министерств и ведомств призвали сплотиться вокруг президента в этот момент и напомнили, что распри внутри России играют на руку ее противникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поезда в южных регионах России ходят по расписанию. Пассажиры, маршрут которых пролегает через Воронеж или Ростов-на-Дону, прибудут на вокзал вовремя.

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер
24 июн
Прокопенко призвал бойцов ЧВК «Вагнер» проявить мудрость
24 июн
Роскомнадзор сообщил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО
24 июн
При обыске у офиса Пригожина обнаружили коробки с деньгами
24 июн
Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал мятеж Пригожина инструментом предательства
24 июн
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
24 июн
В РЖД сообщили, что поезда в южных регионах России ходят по расписанию
24 июн
Нарышкин назвал попытку вооруженного мятежа не оправдываемым преступлением
24 июн
Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз
24 июн
«Останьтесь героями»: глава Бурятии обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»
24 июн
OZON временно перестал принимать заказы в южных регионах России
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
Прокопенко призвал бойцов ЧВК «Вагнер» проявить мудрость
15:45
В Москве отменены все футбольные матчи из-за введения режима КТО
15:43
Эрдоган в разговоре с Путиным полностью поддержал руководство РФ
15:37
Роскомнадзор сообщил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО
15:28
МИД: Киев планирует создать аварийную ситуацию на Запорожской АЭС и обвинить РФ
15:26
При обыске у офиса Пригожина обнаружили коробки с деньгами

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Полиция и военная техника: какая обстановка сейчас на въезде в Москву
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео