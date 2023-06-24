Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Нарушение в работе мессенджера отметили 493 пользователя.

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Фото: www.globallookpress.com / Aloisio Mauricio

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В работе мессенджера Telegram продолжают фиксироваться сбои, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно его данным, около 493 человек отметили нарушения в работе мессенджера. При этом 56% обративших внимание на неполадки, пожаловались на работу приложения. 28% пользователей указали на трудности в подключении к сервису. Еще у 16% отметили, что затруднен доступ к сайту сервиса.

До этого в Роскомнадзоре предупредили, что в районах России, где было введено проведение контртеррористической операции (КТО), возможно ограничение работы интернет-ресурсов.

24 июня в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО в целях пресечения возможных террористических актов на этих территориях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда отправится в ближайшее время основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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