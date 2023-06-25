Российские бойцы уничтожили свыше 50 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении

Армия России успешно пресекает попытки противника атаковать.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские бойцы уничтожили свыше полусотни семь боевых бронированных машин и свыше полусотни боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«Понеся существенные потери, противник отступил. Позиции российских войск были удержаны», — сказал он.
Чехов отметил не только героизм и мужество бойцов при выполнении боевых задач, но и личную заслугу командира мотострелковой роты мотострелковой бригады группировки капитана Александра Булатова в отражении наступления противника.
До этого стало известно, что экипажи ударных вертолетов авиационной группировки «Запад» за минувшие сутки сорвали четыре попытки ВСУ провести ротацию подразделений на купянском направлении.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее, писал 5-tv.ru, Пушилин сообщил об успехах российских бойцов на краснолиманском направлении
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