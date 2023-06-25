Украинские боевики не добились успеха на поле боя, все попытки атаковать пресекают российские силы.

Потери, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления, станут важным уроком для США. Таким мнением поделился обозреватель издания American Greatness Кристофер Роуч.

Он отметил, что за это время украинские боевики потеряли много живой силы и военной техники, которую используют достаточно неумело. Также Роуч указал, что предложенная НАТО программа обучения не подходит для Украины.

«Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело», — заявил Роуч.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Российские бойцы уничтожили свыше 50 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия добилась определенных успехов на краснолиманском направлении. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.