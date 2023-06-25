American Greatness: потери ВСУ в ходе контрнаступления послужат для США важным уроком
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
Украинские боевики не добились успеха на поле боя, все попытки атаковать пресекают российские силы.
Потери, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления, станут важным уроком для США. Таким мнением поделился обозреватель издания American Greatness Кристофер Роуч.
Он отметил, что за это время украинские боевики потеряли много живой силы и военной техники, которую используют достаточно неумело. Также Роуч указал, что предложенная НАТО программа обучения не подходит для Украины.
«Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело», — заявил Роуч.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Российские бойцы уничтожили свыше 50 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия добилась определенных успехов на краснолиманском направлении. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.
- 25 июн
- Российские бойцы уничтожили свыше 50 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении
- 25 июн
- Российские бойцы сорвали ротацию боевиков ВСУ на купянском направлении
- 25 июн
- БМП-3Ф для морпехов будет модернизирована
- 25 июн
- Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг вывод бойцов из Белгорода
- 25 июн
- Пушилин сообщил об успехах российских бойцов на краснолиманском направлении
- 25 июн
- Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону
- 25 июн
- Песков: ситуация с ЧВК «Вагнер» никак не повлияет на ход спецоперации
- 24 июн
- Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
- 24 июн
- В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
- 24 июн
- Российские военные уничтожили склад с дальнобойными ракетами Storm Shadow
Читайте также
88%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?