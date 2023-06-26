Вильфанд предупредил о сильных дождях в ряде регионов России

Сильные дожди ожидаются в ближайшие дни в раде регионов России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, 26–27 июня ливни прогнозируются в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях. Также непогода обрушится на Челябинскую область — жителей этого региона ждет усиление ветра до 25 метров в секунду, град, сильный дождь и гроза. В стороне не останутся Ставропольский и Краснодарский края — местным жителям также стоит подготовить зонты.

До этого Вильфанд предупредил, что в ряде регионах страны ожидается аномальная погода в ближайшие дни. Ночные заморозки придут Оренбургскую и Омскую области (прогнозируется до минус двух и минус пяти градусов соответственно). Также ночные заморозки придут в Пермский край и Татарстан.

Утепляться не придется жителям Магаданской области и Якутии. В эти регионы придет аномальная жара до 35 градусов.

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