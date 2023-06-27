Ка-52 — равных в небе нет: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 31 0

Минобороны РФ показало кадры работы экипажей Ка-52 в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российская армейская авиация доминирует в воздухе, прикрывая движение войск на земле и уничтожая противника.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ. В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате были уничтожены пункт управления и бронетехника противника.

На следующих кадрах уже показана боевая работа штурмовиков Су-25. Бойцы нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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