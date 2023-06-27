ВСУ вновь ударили по позициям российской армии запрещенным типом оружия

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Рита Миронова
Рита Миронова 118 0

Марочко: ВСУ ударили по позициям ВС России под Соледаром химическими боеприпасами

ВСУ вновь ударили по позициям российской армии запрещенным типом оружия

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики не скрывают наличия химических боеприпасов и применяют их с начала 2023 года.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь воспользовались химическим оружием. Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские боевики нанесли удар по позициям российской армии в районе Соледара.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населенного пункта Соледар», — цитирует его заявление ТАСС.

Марочко рассказал, что при горении боеприпасов выделялся едкий дым, от которого у солдатов жгло кожу и пропадала связь с реальностью. Специалисты выясняют, каким именно видом отравляющего вещества пользовались ВСУ.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале миротворческой миссии, так как ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

9 июня президент России Владимир Путин объявил о начале контрнаступления ВСУ. До этого данную информацию российские власти и военнослужащие не подтверждали, несмотря на громкие заявления Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США разрабатывают на Украине биологическое оружие.

Тема:
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