Североатлантический альянс сосредоточил силы на привлечении инструкторов.

В районе Купянска наблюдается усиление военных действий. Вооруженные Силы Украины (ВСУ) активизировали свои действия, подготовив «инженерный кулак» при помощи экспертов из НАТО. Эта информация была предоставлена полковником в отставке и военным аналитиком Геннадием Алехиным изданию URA.RU.

Полковник подчеркнул важность ситуации возле Купянска, обратив внимание на поселок Великий Бурлук. Согласно разведывательным данным, именно там сформирована крупная вражеская группировка. В этот район доставляется инженерное оборудование, преимущественно производства НАТО, и уже замечено присутствие специалистов-саперов из Великобритании и США.

Алехин также подчеркнул ценность инженерных подразделений в военных операциях. Он отметил, что руководители из НАТО не зря сосредоточили свои усилия на привлечении специалистов, инженеров и инструкторов, а также техники в Купянском районе. Правильное и эффективное применение так называемого «инженерного кулака» играет важную роль как в оборонительных, так и в наступательных операциях. Первоочередная задача для ВСУ сейчас — это обеспечить оборону от сил российской армии.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что американский разведчик сообщил ужасные новости о ВСУ.