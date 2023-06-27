Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по жилому сектору Лисичанска

Силовые структуры Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что по жилому сектору города Лисичанск был нанесен ракетный удар украинскими боевиками. Предположительно, из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«По Лисичанску выпущено несколько ракет. Есть разрушения», — рассказал представитель силовой структуры для информационного агентства ТАСС.

Сведения о пострадавших устанавливаются.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ вновь ударили по позициям российской армии запрещенным типом оружия.