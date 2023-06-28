Два российских фрегата заметили около Тайваня

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

В Минобороны Тайваня заявили о появлении двух российских фрегатов вблизи острова

Два российских фрегата заметили около Тайваня

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Пресс-служба Минобороны РФ

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Они передвигались с юга на север по восточной акватории.

Два российских фрегата были замечены у берегов острова Тайвань. Об этом сообщает министерство обороны острова.

«Корабли появились около 23:00 по местному времени (18:00 по московскому времени)», — говорится в сообщении.

Также известно, что они передвигались с юга на север по восточной акватории, а затем покинули зону реагирования в юго-восточном направлении от порта Суао.

По информации ведомства, местные военные внимательно следили за проходом кораблей РФ по всему пути. Более того, к ним даже были отправлены самолеты и корабли.

Минобороны РФ официально не подтверждало эту информацию.

Ситуация вокруг Тайваня сильно обострилась после визита на остров 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Такое действие решительно осудил Китай и увидел в этом поддержку США тайваньского сепаратизма.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как к Тайваню приблизились 37 истребителей и бомбардировщиков армии Китая.

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