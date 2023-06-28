Юлия Барановская представила новый документальный фильм о женщинах Донбасса

В картине рассказывается, как изменилась жизнь героинь проекта за полгода.
Фото: Народный фронт
Юлия Барановская представила новый документальный фильм «Женщины Донбасса. Мы вместе!». Он является частью социального проекта телеведущей, в котором она рассказывает истории 30 героинь, живущих в условиях трагедии и помогающих каждому, кто в этом нуждается.
Социальный проект Юлии Барановской стал победителем в номинации «Герои нашего времени» Национальной Премии интернет-контента. Фильм «Женщины Донбасса. Мы вместе!» снимали на территориях ДНР и ЛНР совместно с «Народным фронтом», членом которого является Юлия Барановская.
«Прошлым летом мы начали работу над проектом „Женщины Донбасса“, но уже сейчас это проект о Женщинах России. Мы всегда были единым народом, но теперь, мы по — настоящему вместе и это не просто слова, мы доказали это на деле», — сказала Барановская на премьере фильма.
Около 14 миллионов рублей, собранных вместе с «Народным фронтом», отправили на помощь и поддержку героинь проекта. Съемки планируют продолжить уже в июле. Проделанная работа убедила Барановскую, что вместе ничего не страшно и все под силу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Барановская пряталась от обстрелов ВСУ в Донбассе.
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