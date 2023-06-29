Убойная зенитка! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 288 0

Минобороны РФ показало кадры работы расчета спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа зенитно-ракетной батареи Западного военного округа (ЗВО) по уничтожению беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Зенитчики в зоне СВО прикрывают воздушное пространство от атак беспилотных летательных аппаратов украинских националистов.

Так, на видео расчет самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 получает срочную боевую задачу на уничтожение разведывательного дрона самолетного типа ВСУ. Выехав на рубеж открытия огня и визуально обнаружив беспилотник противника, расчет принимает решение на его уничтожение.

На следующих кадрах уже показана работа снайперов Центрального военного округа (ЦВО), прикрывших действия группы специального назначения при захвате опорного пункта ВСУ на красно-лиманском направлении.

Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи. Прибыв на место, военнослужащие определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава. Дождавшись действия группы, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчет противника, тем самым обеспечив подход группы.

Тема:
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Убойная зенитка! Лучшее видео из зоны СВО за день

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