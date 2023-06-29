В России могут ввести запрет на продажу пива и сидра в общепите

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Аделина Ким
Аделина Ким 23 0

Соответствующая инициатива уже направлена на рассмотрение.

В России могут ввести запрет на продажу пива и сидра в общепите

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
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В Госдуме РФ предложили ввести запрет для индивидуальных предпринимателей продавать пиво и сидр в местах общественно питания. Такое предложение было включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

«Ввести запрет на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», — сказано в документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Также предлагается предусмотреть обязанность передачи данных в единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

В начале месяца жители разных регионов отравились суррогатным алкоголем «Мистер сидр». Общее число пострадавших от некачественного алкоголя составило, по последним данным, 101 человек. Последствия отравления были более чем пугающими — люди умирали после употребления суррогатного сидра — 36 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России ужесточат контроль за оборотом сидра и пива.

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