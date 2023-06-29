«Боремся»: ВС РФ выбивают остатки украинского десанта в районе Антоновского моста

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

ВС РФ выбивают остатки украинского десанта в районе Антоновского моста

«Боремся»: ВС РФ выбивают остатки украинского десанта в районе Антоновского моста

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Бойцы наносят по противнику огневые удары.

Военнослужащие России уничтожают остатки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проникли в район Антоновского моста. Об этом РИА Новости рассказал начальник штаба полка с позывным Белый.

По его словам, военные РФ вынуждены были убрать свои наблюдательные посты и передовые отряды в этом районе из-за происшествия на Каховской ГЭС. Сейчас ВС РФ восстанавливают свои боевые порядки и снова выставляют посты.

Также Белый отметил, что на данный момент численность ВСУ в этом месте небольшая, по ним ведут огонь. Украинские силы находятся на топком, болотистом острове, где расположены дачи жителей Херсона и Алешек.

От Антоновского моста начинается автомобильная асфальтовая дорога, ведущая через остров, далее через второй — малый, Алешкинский мост — на левый берег Днепра, который контролируют войска РФ.

«На нашем берегу их не было и нет. За остров мы сейчас немножко боремся. Мы свою задачу выполним в ближайшее время, и их уже скоро тут не будет», — сказал Белый.

Он добавил, что все действия ВСУ сейчас — это больше политический момент, чтобы показать свое присутствие на данном направлении.

«Они действительно несут большие потери, и это просто самоубийство», — заключил начальник штаба.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Херсонской области опровергли закрепление ВСУ на левом берегу Днепра.

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