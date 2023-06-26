В Херсонской области опровергли закрепление ВСУ на левом берегу Днепра

Врио губернатора региона сравнил Антоновский мост с «мышеловкой», в которую попадают украинские боевики.

Информация о том, что украинским нацистам удалось занять позиции под Антоновским мостом на левой стороне Днепра является недостоверной. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Государственный деятель назвал ложью и провокацией сообщения об успехах ВСУ в регионе. По его словам, киевский режим намерено распространяет фейки и устраивает информационные вбросы о закреплении украинских подразделений на левом берегу Днепра.

«Официально сообщаю, что это ложь», — подчеркнул Сальдо в личном блоге.

Врио губернатора Херсонской области пояснил, что боевики ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток переправиться через реку с помощью лодок. Однако «мелкие» группировки противника были ликвидированы ВС РФ.

Сальдо сравнил Антоновский мост с «мышеловкой», в которой украинские нацисты будут истребляться как «мыши» при продолжении попыток перебраться на левый берег.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших после прорыва Каховской ГЭС достигло 48 человек.