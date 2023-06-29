Картаполов объяснил, почему бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут участвовать в СВО

Картаполов: глава ЧВК «Вагнер» Пригожин не выполнял решение Минобороны о контрактах
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Частная военная компания также лишилась финансирования от государства.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не выполнял решение Минобороны РФ о контрактах, в связи с чем ему сообщили, что бойцы компании больше не будут участвовать в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава комитета по обороне Государственной Думы Андрей Картаполов.
Он уточнил, что при отказе подписать контракт с Минобороны частная военная компания также лишается финансирования от государства.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Позднее стало известно, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе обыска в «Вагнер Центре» на Зольной улице в Санкт-Петербурге удалось изъять награды участникам СВО, беспилотники и более 12 миллионов рублей наличными.
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