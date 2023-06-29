Бойцы «Южной» группировки войск отразили четыре атаки ВСУ под Донецком

Бойцы «Южной» группировки войск за минувшие сутки отразили четыре атаки украинских нацистов на донецком направлении. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков оценил проявленные подразделением мужество и грамотность.

В военном ведомстве отметили, что ВСУ предпринимали безуспешные попки атаковать позиции Вооруженных сил РФ под Донецком и Красным Лиманом. Подразделения «Южной» группировки войск отразили наступательные действия противника в районе населенных пунктов Тоненькое в ДНР и Белогоровка в ЛНР.

«В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — добавил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны отметил, что урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника. Бойцы российской армии ликвидировали на донецком направлении танк, две БМП и пять автомобилей ВСУ. Кроме того, ВС РФ удалось вывести из строя две гаубицы, стоящие на вооружение украинской стороны, — «Мста-Б» и Д-20.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ ликвидировали двух генералов и до 50 офицеров ВСУ при ударе в Краматорске.