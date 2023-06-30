От года до двух: на Украине убивают детей и продают их на органы
Зампредседателя Думы Анна Кузнецова заявила, что на Украине целенаправленно убивают детей
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Онищенко
Что известно об очередных зверских преступлениях киевского режима?
Украина целенаправленно убивает детей своих граждан, чтобы продавать их на органы. Об этом KP.RU рассказала сопредседатель новой парламентской комиссии и заместитель председателя Думы Анна Кузнецова.
По ее словам, преступления были очевидны с самого начала: найденные тела несовершеннолетних без рук, ног и с ужасными увечьями встречались на территории Украины неоднократно. Вывозить детей с бывших украинских территорий помогали Минобороны и Минздрав.
«Раньше сами украинские власти в отношении себя никаких обвинений не признавали. А буквально после того, как мы объявили о создании парламентской комиссии, появились первые публикации: „украинские спецслужбы поймали торговца детьми — в возрасте от года до двух — который трижды продавал их на органы, на границе, в Закарпатье“. Далее, прокуратура Латвии опубликовала на своем сайте информацию о расследовании фактов незаконной передачи детей Украины гражданам Латвии», — рассказала Анна Кузнецова.
По ее словам, беженцы с Украины, которые вместо России выбрали Европу, лишились своих детей. Органы опеки просто стали отбирать у них детей. А теперь убитые горем родители не знают, куда идти о кого просить о помощи.
«Уже 240 семей украинских беженцев в Европе пострадало из-за отъема детей», — отметила Кузнецова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десятки задержанных подверглись пыткам в скрытых украинских изоляторах.
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