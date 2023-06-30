Лавров: иностранные наемники в Краматорске использовали гражданскую инфраструктуру

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Лавров: Россия будет уничтожать собрания ВСУ, подобные тому, что были в Краматорске

Фото, видео: Alexander Ermochenko / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Использование таких объектов в военных целях является преступлением.

Наемники из других стран в Краматорске использовали гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге журналистам.

«То, что Украина использует гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными, это вина Украины. Если мы будем обнаруживать вот такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать», — заявил Лавров.

По его словам, использование гражданских объектов в военных целях является военным преступлением. Нацисты продолжают располагать там тяжелое оружие, на это Лавров призвал обратить внимание стран НАТО.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российская артиллерия уничтожила две боевые машины пехоты ВСУ.

Тема:
Спецоперация
30 июн
«Терпят неудачи»: почему США решились передать Украине ракеты ATACMS
30 июн
«Грачи» прилетели: российские Су-25 нанесли удары по тяжелой технике ВСУ
30 июн
«Барьеры далеко»: ВСУ даже не приблизились к российским укреплениям в ходе контрнаступления
30 июн
Лавров: Москва не скрывает имена детей, вывезенных в Россию из зоны СВО
30 июн
Банальное воровство: как ЕС решил заработать на замороженных активах России
30 июн
ВСУ попытались ударить по Бердянску с помощью ракет Storm Shadow
30 июн
«Новый пакет помощи»: когда США передадут Киеву кассетные боеприпасы
30 июн
Трамп: наступил идеальный момент для переговоров между Россией и Украиной
30 июн
Российские военные получили созданную специально для СВО новую форму
30 июн
Система противовоздушной обороны сработала в Бердянске
+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
87.03
1.41 95.11
1.25
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

13:50
«Ну что за малышка»: Анна Семенович опубликовала откровенное фото
13:41
Макрон покинул саммит ЕС из-за беспорядков в своей стране
13:38
«Терпят неудачи»: почему США решились передать Украине ракеты ATACMS
13:22
Лавров: иностранные наемники в Краматорске использовали гражданскую инфраструктуру
13:22
«Он и не клоун»: юморист Александр Морозов честно высказался о Зеленском
13:14
Посольство РФ направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить задержание россиянина

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео