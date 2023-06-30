Лавров: иностранные наемники в Краматорске использовали гражданскую инфраструктуру

Использование таких объектов в военных целях является преступлением.

Наемники из других стран в Краматорске использовали гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге журналистам.

«То, что Украина использует гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными, это вина Украины. Если мы будем обнаруживать вот такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать», — заявил Лавров.

По его словам, использование гражданских объектов в военных целях является военным преступлением. Нацисты продолжают располагать там тяжелое оружие, на это Лавров призвал обратить внимание стран НАТО.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российская артиллерия уничтожила две боевые машины пехоты ВСУ.