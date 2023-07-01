«Не имеет перспективы»: в Совфеде раскритиковали новые условия Зеленского

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко Эксклюзив 91 0

Вице-спикер Совфеда Косачев: слова Зеленского о границах 1991 года оторваны от реальности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dirk Waem Belga News Agency; council.gov.ru; Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS; Margaryta Chornokondratenko; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

План Зеленского полностью оторван от действительности, и рано или поздно киевский режим поймет ошибку.

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул смехотворное условие для переговоров с Россией — для этого ВСУ должны выйти на границы 1991 года. Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев объяснил в беседе с 5-tv.ru, почему Киев противоречит сам себе.

«Первое, в этой новости нет ничего нового, потому что это центральный пункт, так называемого плана Зеленского из десяти пунктов, который появился еще год назад, и с тех пор, собственно говоря, вокруг этого плана ничего не произошло, потому что он абсолютно оторван от действительности», — заявил политик.

Константин Косачев отметил, что это не план урегулирования конфликта, а всего лишь максималистские запросы Зеленского. Украинцы не получат границы 1991 года, они сами подписали в 1990 году декларацию о суверенитете страны, а в 1991 — о независимости. Если сейчас поднять эти документы, то там будет сказано, что Украина должна быть демократичной страной, где будут уважать права всех людей, вне в зависимости от их национальности, культуры, традиций, языка. Все эти документы были нарушены нынешним руководством страны самым радикальным способом.

«Лозунг „Украина в границах 1991 года“ по определению не имеет никакой связи с реальностью и абсолютно не учитывает настрой людей, которые проживали на тот момент, на дату 1991 года, в пределах административных границ Украины, но которые отказались от того, чтобы проживать в украинском государстве, которая за это время скатилась на позиции государства националистического, совершенно точно не нейтрального государства, совершенно точно не демократического», — заявил политик.

Сенатор добавил, что лозунг «Украина в границах 1991 года» не имеет никакой перспективы и об этом должно быть понятно любому здравомыслящему человеку.

У Украины был простой и понятный путь в развитии — это дорога, по которому шла Россия. Украина могла стать комфортным пространством для всех, но правительство страны решило разрушить себя изнутри. Рано или поздно руководство государства признает эту ошибку. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский предложил фантастические условия для мирного диалога с Россией.

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