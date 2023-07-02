Российские танкисты двое суток уничтожают бронетехнику ВСУ под Соледаром

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 100 0

Экипажи боевых машин ВС РФ работают по противнику из засад.

Российские танкисты двое суток уничтожают бронетехнику ВСУ под Соледаром

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Танкисты 200-й бригады Южной группировки войск​ двое суток уничтожают украинскую бронетехнику под Соледаром. Об этом сообщил командир разведроты группировки.

«В этом направлении противник в течение двух суток предпринимает попытки вклиниться в нашу оборону мелкими группами на бронетехнике, периодически с поддержкой танка», — рассказал он РИА Новости.

По словам военнослужащего, украинские боевики подвозят на бронетехнике подкрепление и на ней же забирают раненых. Когда машины подъезжают к передовым позициям, российские артиллеристы открывают по ним огонь. На одном из направлений противник бежал с поля боя, его сопровождали огнем из танка с закрытых огневых позиций, отметил боец.

На другом участке артемовского фронта боевики пытаются закрепиться на новых позициях, однако их координаты уже переданы артиллеристам. Танкисты в свою очередь готовятся работать по противнику из засад, так как напрямую выезжать сейчас неактуально, сказал командир разведроты.

Командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск накануне сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются рассеять оборону российских войск на артемовском направлении, наступая малыми группами численностью до взвода и максимум на одном танке и двух БМП. Однако такая тактика не приносит им успеха.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские десантники пресекли попытку контрнаступления украинских войск в ДНР.



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