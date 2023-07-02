Российские танкисты двое суток уничтожают бронетехнику ВСУ под Соледаром

Экипажи боевых машин ВС РФ работают по противнику из засад.
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Танкисты 200-й бригады Южной группировки войск двое суток уничтожают украинскую бронетехнику под Соледаром. Об этом сообщил командир разведроты группировки.
«В этом направлении противник в течение двух суток предпринимает попытки вклиниться в нашу оборону мелкими группами на бронетехнике, периодически с поддержкой танка», — рассказал он РИА Новости.
По словам военнослужащего, украинские боевики подвозят на бронетехнике подкрепление и на ней же забирают раненых. Когда машины подъезжают к передовым позициям, российские артиллеристы открывают по ним огонь. На одном из направлений противник бежал с поля боя, его сопровождали огнем из танка с закрытых огневых позиций, отметил боец.
На другом участке артемовского фронта боевики пытаются закрепиться на новых позициях, однако их координаты уже переданы артиллеристам. Танкисты в свою очередь готовятся работать по противнику из засад, так как напрямую выезжать сейчас неактуально, сказал командир разведроты.
Командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск накануне сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются рассеять оборону российских войск на артемовском направлении, наступая малыми группами численностью до взвода и максимум на одном танке и двух БМП. Однако такая тактика не приносит им успеха.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские десантники пресекли попытку контрнаступления украинских войск в ДНР.
- 2 июл
- Битва за Алешки: как ВС РФ наказали ВСУ за попытку высадиться на левый берег Днепра
- 2 июл
- В ЦРУ заявили, что ситуация в РФ дала возможности для вербовки агентов в стране
- 1 июл
- «Не имеет перспективы»: в Совфеде раскритиковали новые условия Зеленского
- 1 июл
- Российские десантники пресекли попытку контрнаступления украинских войск в ДНР
- 1 июл
- Тайна раскрыта: стал известен актерский состав фильма про СВО «Ополченец»
- 1 июл
- Грамотно и мужественно: российские бойцы отразили за сутки 15 атак ВСУ на донецком направлении
- 1 июл
- ВС РФ нанесли групповой удар по группировке ВСУ «Донецк»
- 1 июл
- «Не по карману»: почему средства Всемирного банка для Украины почти исчерпаны
- 1 июл
- Раскрыта цель секретного визита главы ЦРУ в Киев
- 1 июл
- Удары пушек «Гиацинт»: лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
94%
1.35 96.02
0.91
Нашли ошибку?